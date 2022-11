Na Nederland wil ook België gebruik van lachgas verbieden

Nu Nederland gisteren groen licht heeft gegeven om lachgas te verbieden, klinken de stemmen voor een verbod ook hier luider. Bij onze noorderburen is lachgas vaak de oorzaak van zware verkeersongevallen. Maar ook bij ons is lachgas een probleem. 1 op 5 jonge mannelijke bestuurders geeft aan maandelijks lachgas achter het stuur te gebruiken. In Limburg geeft 6% van alle bestuurders aan minstens een keer per maand lachgas te gebruiken in het verkeer.