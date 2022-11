Stany Vanheusden (53) in doel bij vierdeprovincialer Vliermaalroot: “Ik heb 35 jaar ervaring, dan ben je niet snel nerveus meer.” — © Serge Minten

Bijna 54 (!) is hij en in de voormiddag speelde hij nog een wedstrijd met de veteranen, maar zondagnamiddag stond Stany Vanheusden in doel bij vierdeprovincialer Vliermaalroot (4B). “Ik heb 35 jaar ervaring, dan ben je niet snel nerveus meer”, lacht de keeper, die uiteindelijk vijf goals slikte tegen leider Borgloon (0-5).