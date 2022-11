Voor het eerst in twee jaar zijn er minder vacatures op de arbeidsmarkt

Er zijn voor het eerst in twee jaar minder vacatures op de arbeidsmarkt. Daardoor luwt de krapte wat. Het gaat om 15 procent minder openstaande banen dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat is slecht nieuws, want meestal kondigt de intrekking van vacante posities een ontslagronde aan. Volgens topman Bart Lodewyckx van Unizo-Limburg volgt die in maart. Opnieuw vraagt de werkgeversorganisatie een netto-indexatie van de lonen zodat de ondernemingen meer ademruimte krijgen.