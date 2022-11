Volkswagen weigert verzoening met Test Aankoop over dieselgate: “Belgen worden gediscrimineerd”

Volkswagen heeft een voorstel tot verzoening van Test Aankoop in de zaak rond het dieselschandaal geweigerd. Dat maakte de consumentenorganisatie dinsdag bekend, daags na een hoorzitting voor de rechtbank van eerste aanleg in Brussel. Door niet te kiezen voor verzoening, zal de rechtszaak een normaal beloop kennen en starten in mei 2023.

Test Aankoop zegt dinsdag dat het wilde profiteren van de machtswissel bij Volkswagen en van de kritiek van de aandeelhouders van het bedrijf over de aanpak van het dieselschandaal om zaken in beweging te zetten. De Belgische consumentenorganisatie stelde een verzoening voor en nodigde daarvoor de nieuwe CEO, Oliver Blume, uit. “Maar jammer genoeg hebben de advocaten van de autoconstructeur uit Wolfsburg laten weten dat hun cliënt niet wilde ingaan op dit voorstel. VW onderhandelt niet en wacht het vervolg van de procedure af”, betreurt Test Aankoop.

“In Duitsland zullen zo’n 260.000 klanten van de autobouwer een schadevergoeding en intresten tot 6.500 euro per schadegeval ontvangen, voor een totaalbedrag van 830 miljoen euro. In het Verenigd Koninkrijk zal VW in totaal 228 miljoen euro vrijmaken voor gedupeerden. Die discriminatie tussen de verschillende Europese klanten, waarvoor ook geen enkele redelijke uitleg kan worden gegeven, moet stoppen”, vindt de Belgische consumentenorganisatie.

Ze gaat er ook van uit dat er al miljoenen euro’s aan advocatenkosten zijn betaald door Volkswagen in Europa. “Dit terwijl aangetoond is dat de autoconstructeur een fout heeft gemaakt en dat alle lichten op groen staan voor een schadevergoeding. De procedure tot in het oneindige rekken, is niet alleen nutteloos maar ook onverantwoordelijk”, vindt Test Aankoop. De consumentenorganisatie hoopt dan ook nog altijd op een onderhandelde oplossing.