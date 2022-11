Studio 100 brengt volgend jaar musical ‘Les Misérables’ met Jonas Van Geel

Volgend jaar brengt Studio 100 de musical Les Misérables terug naar Vlaanderen. Het gaat om Cameron Mackintosh’s eigentijdse versie van Boublils en Schönbergs succesmusical. De Vlaamse première is voorzien voor 15 oktober 2023 in Stadsschouwburg Antwerpen, nadien zal de voorstelling ook nog te zien zijn in Capitole Gent.

Ondertussen is het bijna 25 jaar geleden dat deze musical voor het eerst in ons land te zien was in de Antwerpse stadsschouwburg. De cast voor de nieuwe productie bestaat uit Nederlandse en enkele Vlaamse acteurs. Nordin De Moor geeft gestalte aan inspecteur Javert, Ianthe Tavernier speelt Eponine en Jonas Van Geel neemt de rol van Thénardier voor zijn rekening.

Studio 100 gaat voor deze musical een nauwe samenwerking aan met De Graaf & Cornelissen Entertainment en Van Lambaart Entertainment. De ticketprijzen bedragen ongeveer 50 tot 90 euro. Meer info op lesmiserables.live