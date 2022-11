Hij begon op zijn vijfde met tafeltennis, nu is Pepijn Vlaams kampioen bij de junioren

Met twee keer goud, drie zilver en vier keer brons was Limburg voor het tweede jaar op rij de beste provincie op het Vlaams kampioenschap tafeltennis in Merksem. Exponent van het succes was Pepijn Surmont die goud pakte bij de junioren na een perfecte 9 op 9. “Op termijn wil ik doorstoten naar de eerste ploeg”, klinkt het bij de HBvL-Jeugdkampioen.

Pepijn Surmont (B6) van TTC Schulen en preminiem Jesse Van Den Berk van Tamara Hoeselt lieten beiden een perfect rapport optekenen. “Matt Closset was favoriet in mijn reeks met zijn B4-klassement en er waren twee concurrenten met hetzelfde klassement als mij. Het kon dus alle kanten uit. Maar ik zat meteen goed in de flow en dan kan er heel veel natuurlijk”, opent Pepijn. De student Wetenschappen-Wiskunde heeft de smaak nu te pakken en wil de lijn doortrekken in de nabije toekomst. “Ik kijk heel hard uit naar het PK in januari. Als ik daar goed presteer, volgt er automatisch een beloning met een ticket voor het BK”, aldus het 16-jarige talent uit Herk-de-Stad. “Ook in de competitie loopt het heel vlot. Ik speel met Schulen B in de nieuwe reeks in derde nationale. We staan na zeven speeldagen op een gedeelde derde plaats en dat is onverhoopt goed. Op termijn wil ik graag doorstoten naar de eerste ploeg van Schulen.”

Populair in de familie

Tafeltennis is populair bij de familie Surmont. Niet alleen Pepijn speelt tafeltennis maar ook broers Floris (18), Klaas (21), Jasper (22) en zus Ine (24) waren of zijn tafeltennissers. “Momenteel zijn Floris en ikzelf nog actief bij de B-ploeg van Schulen”, verduidelijkt Pepijn. Jasper is weer begonnen na zijn jaar in het buitenland. Mijn broer Klaas speelt normaal ook in onze ploeg maar hij studeert sinds de start van dit academiejaar via Erasmus in Valencia. Ine speelt niet. Het is zeker niet zo dat wij door onze ouders gepusht werden om tafeltennis te spelen. Mijn oudste broer en zus namen deel aan een initiatie en hebben zo de microbe verspreid over de rest van de familie”, lacht Pepijn. “Ik ben begonnen op mijn vijfde en doe het nog steeds even graag. Alhoewel ik ook kan genieten van een skateboarden en chiro. Maar tafeltennis staat dus helemaal bovenaan” besluit Pepijn.

© Karel Hemerijckx

