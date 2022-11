Op pad met je hond? Zeven speelse en rustgevende herfstwandelingen in Limburg

LEES OOK. Vergeet even dat hondenweer: wij tippen vijf leuke winterse uitjes met je snuffel

Speelparadijs in Peer (11,9 km)

In Peer werd een gloednieuw belevingsbos voor honden aangelegd. Het speelparadijs is 0,8 hectare groot en staat vol met leuke attracties zoals brugjes, verhoogde plateaus, tunnels en boomstronken. Wil je aan je bezoek ook een wandeling breien? Volg dan de paarse route en ontdek de Dommelvallei in al haar facetten met de typische weilanden en houtkanten. Je wandelt over knuppelpaden door de elzenbroekbossen en steekt enkele keren de Dommel over. Een stevige tocht voor avontuurlijke honden en hun baasje.

Start- en eindpunt? Steenweg Wijchmaal 66 in Peer.

Afstand? 11,9 km.

Route? Volg de paarse route.

Hondvriendelijke horeca? De 3 Swaentjes.

Info? www.wandeleninlimburg.be/nl/routes/134900099

LEES OOK. Peer opent belevingsbos voor viervoeters: “Een soort pretpark voor honden”

© Stad Peer

Puppybos in Tessenderlo (6,1 km)

Deze rustgevende wandeling in Tessenderlo brengt je naar het eerste erkende stiltegebied van Vlaanderen. Wandel door bossen en passeer een prachtig duinen- en heidegebied. Maar het hoogtepunt van deze hondenwandeling? Dat is natuurlijk het losloopbos. Met 7,5 ha is dit de grootste losloopweide van Limburg én een van de grootste in Vlaanderen. Neem je graag je puppy mee op wandel? Ook dan moet je hier zijn, want in de losloopzone werd plaats gemaakt voor een puppybos. Smelt!

Start- en eindpunt? Parking Bosmuseum Gerhagen, Zavelberg 10 in Tessenderlo.

Afstand? 6,1 km.

Route? Volg de blauwe bewegwijzering.

Hondvriendelijke horeca? Brasserie De Bosrand, Riksken Tip, Ter Scoete en De Peerdenposterij.

Info?www.wandeleninlimburg.be/nl/wandelroutes/134900225/

© RR

Doggydo Wandeling in Ham (4,6 km)

Slalommen tussen paaltjes, een speeltje vinden in het doolhof, balanceren op een wip, klimmen over boomstronken, springen over hordes en rennen door een tunnelcomplex. Het is eens iets anders dan een gewone wandellus, deze Doggydo Wandeling in Ham. Op zoek naar een beetje avontuur voor jou en je viervoeter? Tijdens dit speelse parcours van 4,6 kilometer passeer je het ene speeltoestel na het andere. Tussen de opdrachten door wandel je door bossen en kan je trouwe vriend naar hartenlust tussen de herfstblaadjes snuffelen.

Start- en eindpunt? De parking van hondenschool KV Genebos, Bergstraat 37D in Ham.

Afstand? 4,6 km.

Route? Volg de knooppunten 79 > 64 > 65 > 66 > 69 > 68 - 67 - 66 - 65 - 79.

Info? Haal gratis een plannetje af in het VrijeTijdsPunt, in de hondenschool tijdens de openingsuren of download het via de website www.ham.be/doggydo-wandeling

LEES OOK. Het blokje om beu? Wij testen de uitdagende Doggydo-wandeling voor honden in Ham

© Luc Daelemans

Dubbel losloopplezier in de Mechelse Heide (7,5 km)

Tijdens deze wandellus in de Mechelse Heide kom je niet één, maar twee hondenlosloopzones tegen. De eerste vind je bij de start van de wandeling aan de toegangspoort. Onderweg passeer je de tweede bij het natuurreservaat Ven onder de Berg. Terwijl de hondjes zich uitleven, kunnen de baasjes genieten van al het moois in dit gebied: van heide en bos tot de voormalige grindgroeve.

Start- en eindpunt? Toegangspoort Mechelse Heide, Joseph Smeetslaan 280 in Maasmechelen.

Afstand? 7,5 km.

Route? Volg de rode driehoek.

Info?www.wandeleninlimburg.be/nl/wandelroutes/3378116/

© Visit Maasmechelen

Loslopen langs de Maas (7 km)

Neem je hond mee op wandel door het groene hart van RivierPark Maasvallei. Langs de oranje wandelroute in natuurgebied Negenoord ligt een langgerekte hondenlosloopzone waar je viervoeter vrij kan rondhollen. Door de aparte in- en uitgangspoortjes kan je deze hondenzone gemakkelijk opnemen in je wandeling. Terwijl je hond voorop rent, kan je zelf genieten van een rustgevende wandeling langs de Maasplassen, graslanden en door de bossen.

Start- en eindpunt? Instapplaats De Wissen, Negenoordlaan 2 in Dilsen-Stokkem.

Afstand? 7 km.

Route? Volg de oranje bolletjes.

Info?www.wandeleninlimburg.be/nl/wandelroutes/4571787/

© Visit Limburg / R. Reynders

Naar de top van be-MINE (6,7 km)

Zin in een avontuurlijk uitje met je trouwe vriend? Dan is deze rode wandelroute richting de top van de terril een aanrader. Aan de startplaats van de grote terril kan je hond zich al opwarmen in de losloopzone. Eens de pootjes gestrekt, wandel je verder over de grote terril en ontdek je de bossen onderaan de berg. Om de top van de mijnterril te bereiken, maak je een korte omweg voor een extra klim naar boven. Hier heb je een magnifiek uitzicht over Beringen en bij helder weer zelfs over heel Limburg.

Start- en eindpunt? Instapplaats grote terril, be-MINE 1 in Beringen.

Afstand? 6,7 km.

Route? Volg de rode driehoek.

Info?www.wandeleninlimburg.be/nl/routes/134900075/

© Visit Limburg / G. van Grinsven

Pootjebaden in Sint-Truiden (7,1 km)

Deze wandeling leidt je door het Galgenbos en langs kastelen, hoeves en glooiende akkers. Maar first things first: vlak bij de startplaats ligt een grote hondenweide. Laat je hond hier eerst in alle vrijheid rennen en hollen voor je op pad gaat. Na de wandeling nog energie over? Dan kan je op tien minuutjes rijden ook een kijkje gaan nemen bij de hondenzwemvijver achter het sportcomplex Sint-Pieter. Daar kan je viervoeter naar hartenlust plonsen in het water, of bij kouder weer gewoon lekker pootjebaden.

Start- en eindpunt? Provinciaal Domein Nieuwenhoven, Nieuwenhoven 1 in Sint-Truiden Afstand? 7,1 km.

Route? Volg de rode driehoek.

Hondenzwemvijver? Gelegen aan de achterzijde van sportcomplex Sint-Pieter, Olympialaan 10 in Sint-Truiden. De toegang is altijd gratis.

Info?www.wandeleninlimburg.be/nl/routes/3378286/