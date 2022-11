Fiets in Borgloon mee met de profs tegen kanker

“Eerder dit jaar overleed mijn schoonvader ten gevolge van kanker”, geeft Biermans uitleg over zijn initiatief. “Met de familie nemen we deel aan de jaarlijkse 1.000 kilometer van Kom Op Tegen Kanker. Met deze graveltocht proberen we nog iets extra’s te doen.” Het concept is in elk geval uniek. “Er is voor iedereen de mogelijkheid om zijn startuur te kiezen. Maar je kunt ook in het gezelschap van enkele profs de tocht te maken. Tussen 8.30u en 10u vertrekken verschillende groepen in het gezelschap van een profrenner. Met Dylan Teuns (laureaat Waalse Pijl en in 2021 nog winnaar van de eerste Alpenrit in de Tour, red.) en Quinten Hermans (tweede in Luik-Bastenaken-Luik, red.) hebben we de toezegging van twee serieuze kleppers. In totaal nemen een tiental profs deel, waaronder ook Gelenaar Frederik Frison, Loic Vliegen, Thimo Kielich en Ben Hermans. Ook ex-prof Jelle Vanendert en de Limburgse ultrasporter Jean Biermans (geen familie, red.) zijn van de partij. Laat me wel duidelijk stellen dat het geen koers is. Veiligheid staat voorop, samen met het goede doel. Na 30 kilometer is er een bevoorrading en worden de twee mogelijke tochten (40 km en 80 km) gesplitst. Naast het offroad-gedeelte zijn er ook stukken asfalt voorzien om terug aan te sluiten bij de groep. Er is ook een depannagedienst voor de pechvogels.”

Jenthe Biermans is prof bij Israel Start-Up Nation. — © photo Marc Van Hecke

Vertrekplaats van deze ‘Ride with the Pro’s Against Cancer’ is Cafe Coureur, Oorsprongstraat 5 in Borgloon. “Mijn vriendin Jona is van Borgloon afkomstig. Het café heeft ervaring in het organiseren van dergelijke tochten. Onze eerste editie is bewust nog kleinschalig. Zo kan iedereen voor en na de tocht een babbeltje doen met de renners of met hen op de foto. Alleen Quinten Hermans moet na de tocht meteen vertrekken richting Merksplas voor de veldrit. Momenteel zijn er een honderdtal inschrijvingen. Inschrijven kost 15 euro en kan via de website van Cafe Coureur.” (lver)

https://www.cafecoureur.cc