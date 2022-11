Gemeente Lummen schenkt oud straatnaambord aan de heemkring

Lummen

In alle gemeenten worden er regelmatig nieuwe straten aangelegd, in Lummen verdween een straat. In mei keurde de Lummense gemeenteraad de opheffing van de Schomstraat goed en in september werd de straat tussen het Lindekensveld en de Bosstraat definitief afgeschaft. In de omgeving stonden zes huizen waarvan alleen die van Lucien Cox en Hélène Van Laeken nog overblijft. Zonder te verhuizen, wonen ze sinds september niet meer aan de Schomstraat 3, maar in de Bosstraat 46. Het straatnaambord moest dus ook verdwijnen en schepen van Erfgoed Wim Vangeel (cd&v) schonk het aan Davy Stroobants, de voorzitter van de heemkring. In hun lokaal zal het bordje bewaard blijven. Opmerkelijk is dat heel wat Lummense straatnamen pas in 1958 een officiële benaming kregen. Schom heeft niets te maken met schommel, maar het betekent onvruchtbare grond, hoog gelegen, onvruchtbaar land. (klu)