Dit drankje met casino-allures kan je zowel als aperitief of digestief serveren

Bourbon van Maker’s Mark

Maker’s Mark is een small batch bourbon whisky die wordt gedistilleerd in Kentucky. Het is in zijn soort een van de meest iconische merken in Amerika, en staat vooral bekend om zijn zoete smaakprofiel. De flessen vallen vooral op door hun kenmerkende rode zegel. Deze aangename whiskey heeft een rood-amberbruine kleur die een lust voor het oog is.

www.makersmark.com