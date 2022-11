Kinrooi

Met een uitbundig feest hebben de carnavalisten van de Ertesjieters uit Kessenich hun 44-jarig bestaan gevierd. “Voor de gelegenheid hadden we sporthal De Don omgebouwd tot een carnavalstempel”, vertelt voorzitter Ronny Peers. “Meer dan 500 aanwezigen maakten er een te gek feestje van. Ons seizoen is alvast fantastisch begonnen: we kijken nu al reikhalzend uit naar wat nog komen gaat.” (pabr)