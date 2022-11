Sint komt aan met de boot in Bree: “Alleen maar brave kinderen hier”

Bree

Een nooit geziene massa kinderen, ouders en grootouders stond Sinterklaas op te wachten in de Breese kanaalkom. Toen zijn boot aanmeerde, werd hij dan ook heel enthousiast ontvangen. De goedheilige man was zelfs een beetje onder de indruk van de omstandigheden. “Allemaal brave kinderen hier in Bree en een mooi herfstweertje, wat kan ik me nog meer wensen”, zei Sinterklaas. “Samen met mijn Pieten ga ik dit jaar dan ook erg mijn best doen om alle kinderen een mooi geschenk te bezorgen.” (pabr)