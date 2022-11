Meer dan 300 kinderen trekken door Sint-Martens-Voeren met lampionnen en lichtjes

Voeren

Op de vooravond van 11 november, het feest van Sint-Martinus en de herdenking van de wapenstilstand van de Eerste Wereldoorlog, heeft de Chiro van Sint-Martens-Voeren een aloude traditie in ere gehouden: het Sint-Maartensvuur en de rondgang door het dorp.

In het donker vertrok de Sint-Maartenstoet aan het heem De Komberg. Aansluitend laaide het Sint-Maartensvuurke er op. Meer 300 kinderen gewapend met lampionnen en allerhande lichtjes, hun ouders en sympathisanten trokken door het dorp achter de huifkar, op zoek naar faggen (takkenbossen) om het grote vuur brandend te kunnen houden. Uitgeholde bieten en lampionnen zorgden voor sfeerlicht in deze lange stoet. Na de stoet werd het vuur aangestoken onder het motto “zoveel vonken er door de lucht vliegen, zoveel appels er komen”. Rondom het vuur en in de tentjes bleef het nog lang gezellig. De aanwezigen konden genieten van een drupke (jenever), een glaasje fris, warme chocomelk, platz (een suikergebak) of een pannenkoek. (nm)