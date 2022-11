Nieuwe Italiaanse traiteur in Tongeren: “Olie van eigen olijfbomen volgens eeuwenoud familierecept”

In een voormalig Italiaans restaurant in de Maastrichterstraat opende Mariella Petriello haar traiteurzaak Terra D’Italia. Ze is een van de vier laureaten van de wedstrijd ‘Ondernemen met karakter’ die de stad Tongeren organiseerde.

De 44-jarige Mariella Petriello, een Tongerse met Italiaanse roots, koesterde al lang de droom om Italiaanse specialiteiten tot bij de Tongenaar te brengen. Mariella is traiteur van Italiaanse gerechten en verkoopt dagverse delicatessen, van pasta tot olijfolie volgens een eeuwenoud familierecept - de familie heeft namelijk olijfbomen in Italië (Molise). Ook in het assortiment van Mariella: verse truffels, truffelcrème, honing, exclusieve Italiaanse wijnen, grappa en limoncello.

“Belgen zijn echte Bourgondiërs en houden van Italië, de Italiaanse cultuur en niet in het minst de Italiaanse keuken. Ik hoop dat ze hun weg naar de zaak zullen vinden en dat ik hun harten en smaakpapillen zal weten te verleiden”, zegt Mariella, die opgroeide in Luik en tot voor kort actief was in de thuiszorg. “Het pand, waarin vroeger een Italiaans restaurant gevestigd was, was erg onderkomen. Mijn man en ik hebben alles zelf gerenoveerd. Hij is schrijnwerker en heeft al het meubilair gemaakt. Het vlees importeer ik uit Castelmauro.”

Mariella is een van de vier winnaars van de wedstrijd ‘Ondernemen met karakter’ die de stad Tongeren organiseerde in haar zoektocht naar nieuwe ondernemers die een karaktervolle, duurzame handelszaak, dienst of ambacht willen starten in het kernwinkelgebied. (diro)

Praktische info:

Terra D’Italia

Maastrichterstraat 17, Tongeren

0472/76.08.82

De zaak is open van dinsdag t.e.m. zaterdag, telkens van 10 tot 18.30 uur, elke zondag open van 9 tot 13 uur. Maandag gesloten