Opnieuw kunstwerk in het vizier van klimaatactivisten: werk van Gustav Klimt in Wenen beklad

In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen hebben klimaatactivisten het bekende werk ‘Dood en leven’ van de Oostenrijkse kunstenaar Gustav Klimt beklad met een zwarte vloeistof. Dat heeft het Leopoldmuseum, waar het meesterwerk hangt, dinsdag bekendgemaakt.

De groep ‘Letzte Generation’ (‘Laatste Generatie’) heeft ondertussen op Twitter bekendgemaakt dat het achter de actie zit.

“Na een eerste inspectie door ons restauratieteam kunnen wij blij melden dat noch het schilderij, noch de originele lijst zijn beschadigd, aangezien het werk is afgedekt met een groot beschermend glas”, laat Hans-Peter Wipplinger, directeur van het museum, weten in een reactie.

Hij gaat verder: “De zorgen van klimaatactivisten, zoals die van de laatste generatie, zijn legitiem, maar het aanvallen van kunstwerken is absoluut de verkeerde richting om het gestelde doel, het voorkomen van de voorspelde klimaatinstorting, na te streven. Musea zijn behoudsinstellingen en in die zin een uitstekend voorbeeld van duurzaamheid. Kunst creëert identiteit. Behoud, restauratie, documentatie en presentatie behoren tot de essentiële taken van museuminstellingen. Musea zijn een plaats van ontmoeting, van conversatie, maar ook een plaats van genot en bezinning, een tegengif tegen de hectiek van het dagelijks leven.”