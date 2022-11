GEMEENTERAAD. Ondergronds fietsproject in Riemst komt in stroomversnelling

Riemst

Fietsen onder de grond: In het kader van het provinciale project ‘Fietsen onder de grond’ keurde de raad de overeenkomst goed met het cementbedrijf CBR over het beheer van een deel van de mergelgroeve Mathus die langs het Albertkanaal tussen Kanne en Vroenhoven ligt. “We sluiten een overeenkomst af voor 30 jaar waarbij het gebruik gratis is. De provincie zal via Visit Limburg instaan voor de inrichting van het 350 meter lange parcours en treedt op als bouwheer. De kosten worden geraamd op 750.000 euro. De gemeente zal instaan voor de veiligheid, bewegwijzering en uitbating. De promotie voor het project zal gezamenlijk gebeuren. Om een gedeelte van de kosten te recupereren zullen we misschien - net als in vele andere gemeenten - een toeristenbelasting invoeren”, zegt burgemeester Mark Vos (cd&v). Raadslid Marie-Elise Smets (Open VLD) vroeg naar de bestemming van de woning die de gemeente in 2018 voor 60.000 euro aankocht met het oog op de mogelijke realisatie van een ondergronds fietstraject in het Avergat. Daarop antwoordde de burgemeester dat er op dit ogenblik hiervoor nog geen invulling is. “Zowel de gemeente als de provincie hebben daarin kosten gemaakt, maar die zijn niet te recupereren. Hier moeten we dus de bluts met de buil nemen en naar de provincie toe de zaak blauwblauw laten”, besloot Vos. Alle raadsleden stemden hiermee in en keurden de overeenkomst goed.

Schoolomgevingen: “Verkeersveiligheid in de omgeving van de scholen dragen we hoog in het vaandel”, zegt schepen Christian Bamps (cd&v). “Op voorstel van de dienst Mobiliteit gaan we al de schoolomgevingen veiliger maken en meerdere belangrijke infrastructurele aanpassingen doen. Dat varieert van extra wegmarkeringen, het aanbrengen van bijkomende signalisatie en zebrapaden tot het verbeteren van stoepen en nieuwe groenvoorzieningen”, zegt de schepen. Het bestek wordt geraamd op nagenoeg 130.000 euro, waarvan 50 procent gesubsidieerd wordt door Vlaanderen. Volgens de timing worden de werken uitgevoerd in de zomer van 2023.

Brandweer: De gemeentelijke bijdrage aan de brandweerzone Limburg Oost wordt in 2023 met 2 procent verhoogd ten opzichte van deze in 2022. Ze bedraagt iets meer dan 610.000 euro. “Gelet op de toegenomen personeels- en energiekosten valt deze verhoging nog mee”, aldus burgemeester Mark Vos. Hij voegde eraan toe dat volgend jaar gestart wordt met de bouw van een nieuwe kazerne in Bilzen, iets dat voor de eventuele interventies in Riemst erg gunstig zal zijn door een aanzienlijke inkorting van de aanrijtijden.

Algemeen directeur: Op voorstel van raadslid Mark Konings mag elke politieke fractie een waarnemer afvaardigen om desgevallend de nakende selectieproeven voor algemeen directeur bij te wonen. “Zij kunnen nagaan of de juiste procedures worden gevolgd en of er geen sprake is van favoritisme noch van een ‘doorgestoken kaart’”, meent hij.