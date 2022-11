Wout van Aert stelt nieuwe cyclocrossfiets voor en traint in de bossen van Lichtaart

Wout van Aert heeft zin in het nieuwe veldritseizoen, dat hij op 26 november in Kortrijk begint. Vandaag heeft Van Aert op Instagram zijn nieuwe cyclocrossfiets voorgesteld. Het gaat om de R5-CX, die Cervélo vorig jaar lanceerde, maar met een voorvork in geel en rood om zo samen met het zwarte kader de kleuren van de Belgische tricolore te vormen.