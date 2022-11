Nieuw maanmissie NASA vertrekt met Belgische technologie aan boord

Het nieuwe maanprogramma van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA, die woensdag een eerste testvlucht de ruimte in schiet, bevat heel wat Belgische technologie. Aan boord van de Artemis zijn zo’n driehonderd sensoren van Belgische makelij. De sensoren zijn afkomstig van het nucleaire onderzoekscentrum SCK CEN in Mol.

De vlucht van Artemis werd drie keer uitgesteld, maar morgen kan het ruimtetuig definitief opstijgen. In total zijn er duizenden sensoren mee op de missie. De sensoren hangen vast aan robots en zullen de blootstelling aan kosmische straling tijdens de maanmissie in kaart brengen. Tegelijk zullen de sensoren een speciaal ontworpen ruimtevest testen.

De gloednieuwe maanraket is bijna honderd meter hoog en zal het ruimteschip Orion in een baan rond de maan katapulteren. Het ruimteschip is in totaal bemand met drie robots: Moonikin Campos, Helga en Zohar. “Helga en Zohar zijn uitgerust met 11.200 sensoren”, zegt Olivier Van Hoey, expert bij SCK CEN. “Driehonderd daarvan komen uit ons onderzoekscentrum. De sensoren meten de stralingsdosis die astronauten bij dergelijke missies oplopen, tot op orgaanniveau.”

Een ander doel van de missie is om een speciaal ontworpen ruimtevest te testen. Biedt zo’n ruimtevest bescherming tegen kosmische straling, vragen de onderzoekers zich af. Tijdens de missie zal de Duitse pop Helga bij wijze van experiment geen vest dragen, haar Israëlische zus Zohar daarentegen wel.

“Wat we meten via de sensoren, vertelt ons veel over de dosis die we in meer stralingsgevoelige organen zullen vinden”, aldus nog Van Hoey. “Dat geeft ons de kans om de stralingsblootstelling tussen beide poppen te vergelijken.” Naast SCK CEN zijn er wereldwijd nog acht andere laboratoria die hetzelfde zullen doen, met vergelijkbare detectoren. “Als alle laboratoria onafhankelijk van elkaar tot dezelfde conclusies komen, vergroten we de betrouwbaarheid”, besluit Van Hoey.

Het experiment is belangrijk omdat astronauten worden blootgesteld aan hoogenergetische kosmische straling, komende van de zon of ontplofte sterren buiten ons zonnestelsel. Die ioniserende straling kan op termijn aanleiding geven tot kankers.