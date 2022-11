De laatste gesprekken voor haar dood: Evi Hanssen maakt podcast met zieke mama Arlette

“Ik heb meer verdriet voor jullie dan voor mezelf”, zegt Arlette in de eerste aflevering van de Afscheidstournee. Ze zegt het zoals enkel oma’s dat kunnen zeggen: lief en oprecht. Want zelf heeft ze vrede met haar lot. “Vijfenzeventig, dat is een schone leeftijd. Ik ben content met het leven dat ik gehad heb. En ik weet dat de kanker overal zit, dat ik eraan zal sterven. Waarom zou ik er dan nog tegen vechten?”

Met de podcast die Arlette en Evi Hanssen maken – een productie van Nieuwsblad en lifestylemagazine Billie – hopen ze om de dood meer bespreekbaar te maken. “Het blijft een ongelofelijk taboe, terwijl er in die laatste maanden nog zoveel te vertellen valt”, zegt Evi. “In de podcast gaat het ook niet enkel over de ziekte en de dood. Het gaat zeker even veel over het leven, over herinneringen, over hoe we mijn mama nooit gaan vergeten. Ik hoop dat de podcast een ijsbreker wordt, voor mensen die het moeilijk vinden om met hun dierbare over de nakende dood te praten.”

In de podcast komen niet enkel Evi, Arlette en journaliste Annelies Rutten aan bod. Ook andere leden van de familie – zoals de kleinkinderen – passeren af en toe de revue. Afscheidstournee van mijn moeder telt zes afleveringen, die de komende weken telkens gepubliceerd worden op dinsdag. Hij is te beluisteren in de Nieuwsblad-app en op www.nieuwsblad.be, op www.billie.be en op alle bekende podcastkanalen zoals Spotify en Apple Podcasts.