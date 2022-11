Artsen Zonder Grenzen bezorgd over medische toestand asielzoekers in Brussel

Artsen Zonder Grenzen heeft in de afgelopen maand meer dan 500 medische consultaties uitgevoerd aan het aanmeldcentrum voor asielzoekers op de Pachecolaan in Brussel. De humanitaire organisatie zag er verontrustende zaken.

Naast het registratiecentrum in het Pachecogebouw van de Dienst Vreemdelingenzaken trok de humanitaire organisatie een straatkliniek op waar kwetsbare mensen van maandag tot vrijdag van 8 tot 16 uur in twee ingerichte containers op medische consultatie konden komen.

Op een maand tijd werden meer dan 500 consultaties uitgevoerd. Het gaat in 94 procent van de gevallen om volwassen mannen, van wie 90 procent momenteel op straat leeft. “Sommigen al enkele maanden”, verduidelijkt AZG. Sinds de oprichting van de straatkliniek werden ook 28 vrouwen en 28 minderjarigen zonder huisvesting opgevangen. De belangrijkste redenen voor consultatie zijn huidproblemen, darmaandoeningen, luchtweginfecties, trauma of orthopedische problemen.

Er zijn ook enkele medische vaststellingen waarover AZG zich zorgen maakt. De organisatie merkte een veertigtal mogelijke gevallen van cutane difterie op, waarvan vier bevestigd in het laboratorium, samen met 99 gevallen van schurft die behandeling vereisen. Daarnaast vroegen verschillende asielzoekers ook een voorschrift om hun hiv-behandeling te hernemen en kampten sommigen met niet-overdraagbare ziekten zoals diabetes, epilepsie en hypertensie.

Tot slot vraagt AZG ook meer aandacht voor de psychische toestand van de asielzoekers. De meeste patiënten zijn slachtoffer of getuige geweest van een of andere vorm van geweld, maar er is geen psychologische ondersteuning en het leven op straat heeft directe gevolgen voor de geestelijke gezondheid.