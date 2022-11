Aantal dierproeven in Brussels Gewest sinds 2015 met 45 procent gedaald

Het aantal dieren dat gebruikt wordt bij dierproeven is sinds 2015 in het Brussels Gewest met 45 procent gedaald. Dat blijkt uit het verslag 2021 van het departement dierenwelzijn van Leefmilieu Brussel. De Brusselse minister van Dierenwelzijn Bernard Clerfayt noemt de cijfers bemoedigend.

In 2021 werden 55.473 dieren gebruikt voor experimentele doeleinden in het Brussels gewest. Dat zijn er dus 45 procent minder dan in 2015. De zeer grote meerderheid (68 procent) van die proeven werd uitgevoerd in het kader van onderzoek naar oncologie, het immuunsysteem en het zenuwstelsel. De groep dieren die daarvoor het meest gebruikt wordt, zijn knaagdieren (98,42 procent), gevolgd door vogels (1,25 procent) en landbouwdieren (0,30 procent). De voorbije jaren werd geen enkel gebruik genoteerd van een niet-menselijke primaat, hond, kat, paard, ezel of kruising bij dergelijke proeven.

Brussels minister van Dierenwelzijn Bernard Clerfayt vindt de cijfers bemoedigend. “De wetenschap is geëvolueerd en heeft alternatieven doen ontstaan waaraan geen laboratoriumdieren te pas komen, gebaseerd op bijvoorbeeld menselijke cellen die relevantere resultaten opleveren voor de mens. Dit positieve resultaat versterkt mijn voornemen om de ontwikkeling van dit soort methode te blijven ondersteunen”, aldus nog Clerfayt.