Zowel Rusland als Oekraïne hebben krijgsgevangenen gemarteld, zegt VN

Het controleteam van de VN in Oekraïne baseerde zijn bevindingen op interviews met meer dan 100 krijgsgevangenen aan beide zijden van het conflict. De interviews met Oekraïense krijgsgevangenen werden afgenomen na hun vrijlating, aangezien Rusland geen toegang verleende tot de detentieplaatsen, aldus het team.

Matilda Bogner, hoofd van de waarnemingsmissie, vertelde tijdens een persconferentie in Genève dat de “overgrote meerderheid” van de geïnterviewde Oekraïense gevangenen die door Russische troepen worden vastgehouden, sprak over marteling en mishandeling. Ze gaf voorbeelden van aanvallen met honden, elektrische schokken met tasers en militaire telefoons en seksueel geweld.

Volgens haar was dat bedoeld om hen te intimideren en te vernederen. Een man in een strafkolonie bij Olenivka vertelde het team dat leden van aan Rusland gelieerde gewapende groepen “draden aan mijn genitaliën en neus bevestigden en mij schokken gaven. Ze hadden gewoon plezier en waren niet geïnteresseerd in mijn antwoorden op hun vragen”.

Rusland, dat Oekraïne op 24 februari is binnengevallen, ontkent marteling of andere vormen van mishandeling van krijgsgevangenen. Kiev heeft eerder gezegd alle informatie over de behandeling van krijgsgevangenen te controleren en eventuele schendingen te onderzoeken en passende juridische stappen te ondernemen.

Aan Oekraïense zijde meldde Bogner “geloofwaardige beschuldigingen” van executies van Russische gevangenen naast andere misstanden. Andere Russische gevangenen meldden slechte en vernederende vervoersomstandigheden en dat zij naakt en met de handen op de rug gebonden in vrachtwagens of busjes werden gepropt. Het VN-team zei ook gevallen te hebben gedocumenteerd van zogenaamde “verwelkomingsafranselingen” in een strafkolonie.

