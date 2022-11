Emotionele taferelen in Cherson als soldaten in armen vallen van nietsvermoedende familie

Na de bevrijding van Cherson zagen heel wat soldaten eindelijk hun familie terug. Op beelden is te zien hoe een oma plots haar kleinzoon terugziet en door haar knieën zakt. Wellicht wisten vele

ouders en grootouders nauwelijks of hun zoon nog in leven was. Het levert alvast een pak beelden op van huilende en knuffelende mensen. Veel Oekraïners wilden eerst Cherson niet verlaten, daarna konden ze niet meer. Het gevoel je geboortestad te kunnen bevrijden moet voor de Oekraïense soldaten alvast ongelofelijk zijn.