Lommelse carnavalisten vieren start carnavalsseizoen

Lommel

Op vrijdag 11 november stonden carnavalliefhebbers uit alle hoeken van het land weer paraat. Traditiegetrouw wordt die dag om 11.11 uur het startschot van het nieuwe carnavalsjaar gegeven.

In Lommel verzamelden een aantal carnavalsprinsen en -prinsessen samen met de carnavalisten van de verschillende carnavalsverenigingen van Lommel en daarbuiten in de zaal van de Harmonie. Om 11.11 uur openden de aanwezige hoogheden het carnavalsseizoen en werd het carnavalsjaar ingezet. De Lommelse carnavalsgroepen hadden er duidelijk veel zin. Er werd goed gefeest op de carnavalshits en de drank vloeide rijkelijk.

“Vandaag vieren we de start van het nieuwe carnavalsseizoen”, zegt Ronny Geysen, pr-verantwoordelijke van Carnaval Lommel. “Carnaval is een feest. We zijn blij dat het dit keer weer een normaal carnavalsseizoen is. We kunnen eindelijk weer vollebak feesten. Op vrijdag 25 november wordt de scepter aan de nieuwe Lommels prins of prinses doorgegeven op het overdrachtsbal dat zal doorgaan in zaal Den Horst.” (nma)