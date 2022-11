Kipchoge en Duplantis topfavorieten bij de vijf genomineerden voor Atleet van het Jaar

Duplantis was ook in 2022 ongenaakbaar in het polsstokspringen en veroverde zowel indoor als outdoor de wereldtitel. Hij verbeterde dit jaar het wereldrecord tot 6m21 (outdoor).

El Bakkali kroonde zich op de 3.000 meter steeple tot wereldkampioen terwijl Ingebrigtsen op de 5.000 meter met het WK-goud aan de haal ging.

Kipchoge bracht het wereldrecord op de marathon tot 2u01’09 en won de wedstrijden in Tokio en Berlijn.

Lyles veroverde de mondiale titel op de 200 meter.

De Raad van World Athletics koos samen met de ‘World Athletics Family’ en fans online de vijf finalisten uit een shortlist van tien atleten, die een internationaal panel van atletiekexperten had samengesteld. De laureaat zal begin december bekendgemaakt worden in het kader van de World Athletics Awards van 2022. Vorig jaar ging de trofee naar de Noor Karsten Warholm. (belga)