Onze weekendtips: supporter voor de Gouden Generatie in Bar Goud of ontdek het Hemelse Hoeselt

Houd jij ook zoveel van je huisdier? Dan is de Dierendag op zondag 20 november in Kiewit iets voor jou. — © Stad Hasselt

Inspireren de helden van de sport jou ook of geraak je in de ban van modern circustheater? Maak je liever een inspirerende wandeling of wil je alles leren over je huisdier? Er is ook dit weekend voor elk wat wils in de provincie.

London Calling

Volgende zomer zijn de Arctic Monkeys één van de headliners op Rock Werchter. Als je niet kan wachten tot dan, moet je op vrijdag 25 november in Genk zijn. Dan staan The Monkeys, de Arctic Monkeys tributeband, op het podium. Met het concept London Calling brengt Londenaar Olly Ameen een stevig feestje naar Genk. Hij zet zich achteraf zelf achter de dj booth voor een echte Indie Rock ’n Roll party.

Op 25/11 in Club 26, Europalaan 26 in Genk. Info: www.londoncalling.club

© London Calling

Met een gouden randje

Bar Goud is de eindejaarshotspot in het centrum van Genk. Alle wedstrijden van het WK voetbal zullen op het groot scherm in de bar op de Grote Markt getoond worden. De tent opent met een foodevent, er is een tienerfuif, een bierfest, pakjesbeurs en veel meer. Vanaf midden december kan je er ook schaatsen in het winterdorp.

Vanaf 19/11 op de Grote Markt in Genk. Info: www.visitgenk.be/nl/bargoud

© Bar Goud

Helden van de sport

Bilzen biedt deze maand een andere kijk op sport met tal van activiteiten en interessante gasten. Maandag 21 november komen enkele kleppers op bezoek. Christophe Vandegoor bevraagt Tomas Van Den Spiegel (foto), Marc Wauters, Benny Liebens, Fred Rompelberg en Rick de Leeuw over hun mooiste sportverhalen. De echte helden zijn die avond ook aanwezig, want dat zijn de mama’s en de papa’s die elke week hun kinderen naar hun sport brengen en de vrijwilligers die de was en de plas doen, de materialen onderhouden en meer.

Op 21/11 om 20 uur in CC De Kimpel, Eikenlaan 25 in Bilzen. Info en inschrijven: www.bilzen.be/sport

© Geert Van de Velde

Leer alles over je huisdier

Houd jij ook zoveel van je huisdier? Dan is de Dierendag op zondag 20 november in Kiewit wellicht iets voor jou. Tijdens deze dag leer je hoe je het welzijn van je huisdier kan verhogen. Je leert hun lichaamstaal interpreteren en hoe je eerste hulp bij een ongeval kan aanbieden. Ook kan je deelnemen aan interactieve workshops, zoals massagetechnieken. Er zijn interactieve lezingen, advies-sessies en workshops.

Op 20/11 om 14 uur in Domein Kiewit, Putvennestraat 108 in Hasselt. Info: www.uitinhasselt.be

© Stad Hasselt

Animatie en beleving op Hemels Hoeselt

In Hoeselt ga je op zaterdag 19 november in anderhalf uur tijd van de hemel naar de hel en weer terug. De spannende belevingstocht ‘Hemels Hoeselt: weg van het Hels Hellegat’ leidt je van de vurige hel naar hemelse sferen en unieke plekjes. Tijdens de vier kilometer lange tocht wordt je verrast door vuurspuwers en feeërieke engeltjes. Je kan erna opwarmen met een hapje en een drankje.

Op 19/11 van 17 tot 22 uur, elk half uur vertrekt een nieuwe groep aan GC Ter Kommen, Europalaan 2 in Hoeselt. Info: bit.ly/hemels-hoeselt

© Wim Van Mele

GLOED nieuwe circusvoorstellingen

Circuswerkplaats presenteert een gloednieuw initiatief rond het circus van vandaag. Circuswerkplaats Dommelhof ontvangt het hele jaar door circusmakers en gezelschappen die er komen repeteren en werken aan nieuwe voorstellingen. Behalve een werkplek wil Circuswerkplaats hen nu ook een podium bieden. Op vrijdag kan je de veelbelovende try-out Duif van Hanna de Vletter zien en daarnaast is er Cécile van Sinking Sideways. Op zaterdag en zondag speelt Un Loup pour l’Homme hun voorstelling Cuir.

Op 25, 26 en 27/11 in Provinciaal Domein Dommelhof, Toekomstlaan 5 in Pelt. Info & tickets: www.circuswerkplaats.be

© Jona Harnischmacher

Trek mee op herfstblaadjeswandeling

Vind je het zalig om de gevallen bladeren onder je voeten te horen knisperen en hoopjes bladeren de lucht in te schoppen? Dan is de herfstblaadjeswandeling iets voor jou. Een gids neemt je mee door bossen en dreven van Houthalen die oranje-rood kleuren. Wanneer de lage zon een sprookjesachtig licht doorheen de uitgedunde bomen brengt, is het decor voor de herfstwandeling helemaal af.

Op 20/11 vanaf 14 uur in Bezoekerscentrum Hengelhoef, Hengelhoefdreef 6 in Houthalen. Info: www.limburgs-landschap.be

© Jan Leijskens

Groot Pietenfestival in Sint-Truiden

De Sint en zijn roetpieten komen op zondag 20 november de Groenmarkt in Sint-Truiden op z’n kop zetten. Je kan meespelen met de speelpiet, sporten met de sportpiet of muziek maken met de muziekpiet. Er is ook een kermispiet, acropiet en tekenpiet. Voor alle kinderen is er ook een snoepzak voorzien.

Op 20/11 van 14 tot 17 uur op de Groenmarkt in Sint-Truiden. Info: www.sint-truiden.be/vrije-tijd

© Stad Sint-Truiden

Eindfeest expo DressUndress

De expo DressUndress in het Modemuseum Hasselt wordt afgesloten met een groot eindfeest. De expo over de mode die al eeuwen pendelt tussen verstoppen en onthullen, over schoonheidsidealen en hoe je waarden en normen vertaald in je outfit was een groot succes. Nog een laatste keer kan je genieten van een rondleiding, van een debat met curator Murielle Scherre, een workshop naaktmodel tekenen, een performance van Dolores Bouckaert en een theatervoorstelling ‘Disort the Body’ voor kinderen vanaf 5 jaar.

Op 19 en 20/11 in het Modemuseum Hasselt, Gasthuisstraat 11 in Hasselt. Het volledige programma vind je op: www.modemuseumhasselt.be

© Boumediene Belbachir

De wereld in de Merode

Het Merodefestival staat voor tien kerkconcerten met world- en folkmuziek uit de hele wereld. Je maakt er kennis met zowel muziek uit Oost-Europa als de mediterrane wereld op een unieke locatie, namelijk telkens een andere kerk in het Merodegebied. Op zaterdag 19 november kan je in de kerk van Engsbergen in Tessenderlo genieten van een intrigerende dialoog met Joris Vanvinckenroye van Basta² op contrabas, Jana Arns op fluit, Ananta Roosens op viool en Kaito Winse uit Burkina Faso op fluit.

Op 19/11 om 20 uur in de Sint-Luciakerk, Engsbergseweg in Tessenderlo. Info: www.merodefestival.be

© Merodefestival

Kunstendag voor de allerkleinsten

Op zondag 20 november wordt de elfde editie van de Kunstendag voor Kinderen in de kijker gezet. Die staat dit jaar in het teken van ‘Natuur en Natuurtalenten’. Ook in Limburg zijn er tal van leuke activiteiten te doen. Wat dacht je van danstheater in Genk of een Beestige Workshop in Heusden-Zolder? Circus Katoen komt langs in Lommel. En er is nog veel meer te beleven.

Op 20/11 op verschillende locaties in de provincie. Info: www.kunstendagvoorkinderen.be

© Departement cultuur, jeugd en media

Wolven van overal

We kennen allemaal de Grote Boze Wolf uit het sprookje van Roodkapje. Maar wolven komen vaak terug in verhalen en illustraties. Ze zijn er in alle soorten: vals of vriendelijk, moedig of doodsbang, soms speels, dan weer bloeddorstig, dom of wel levensecht. Villa Verbeelding in Hasselt brengt wolvenillustraties uit Parijs, Berlijn, Madrid, Nederland en Vlaanderen samen in een unieke tentoonstelling.

Van 20/11 tot 4/6 in Villa Verbeelding, Bampslaan 35 in Hasselt. Info: www.villaverbeelding.be

© Nils Pieters

Uitgebreide agenda

VARIA

Zaterdag 19 november

Voorleeshalfuurtje

Hou je van verhalen? Kom dan op zaterdagvoormiddag naar het voorleeshalfuurtje in de bib. Voorleesvrijwilligers lezen voor uit grappige, spannende en avontuurlijke boeken.

Bibliotheek, Dorpsstraat 2 in Bocholt.

Van 10.30 tot 11 uur

Basistarief: gratis

Zaterdag 19 november

Intrede van de Sint

De Sint komt met drie pieten aangevaren vanaf Kanne. Daarna gaat hij met zijn Sint-mobiel naar ‘Onder de Brug’ waar alle kinderen een snoepzakje krijgen.

De Brug van Vroenhoven, Maastrichtersteenweg 212 in Riemst.

Van 13.30 tot 16.30 uur

Basistarief: gratis

Zaterdag 19 november

Gezellige Wintermarkt

Samana Overpelt Centrum organiseert in samenwerking met KWB, Femma, OKRA en KSA een gezellige wintermarkt met een natje en een droogje.

’t Pelterke, Jeugdlaan 4 in Overpelt.

Van 10 tot 17 uur

Basistarief: gratis

FWF Wrestling Wars 2022

Bereid je voor op een avond vol actie en spektakel voor de hele familie. Geniet van live pro wrestling met tal van worstelaars uit binnen- en buitenland.

OC De Griffel, Hulsterweg 184 in Tessenderlo.

Van 17 tot 22 uur

Basistarief: 10 euro

PODIUM

Zaterdag 19 november

Ril de Rups

Interactieve vertelling voor kinderen tussen 4 en 8 jaar oud over een lieve rups die bang is en niet durft. Van Kam, de Kamvis die wel durft, leert dat hij meer durft dan hij dacht.

Campus O3 Genk-Noord, Minderbroedersstraat 6 in Genk.

Van 10 tot 11 uur

Basistarief: gratis

Zaterdag 19 november

Taverne Michelle

In Taverne Michelle staat alles op losse schroeven. Twee verstofte figuren proberen er te overleven, maar de alledaagse bezigheden jagen hen de stuipen op het lijf. Voorstelling van Bronks & Ballet Dommage.

CCHA, Kunstlaan 5 in Hasselt.

Om 19.30 uur

Basistarief: 12 euro

WANDELEN

Zaterdag 19 november

Sint-Niklaastocht

Wandelen door de Duinengordel, een 3000 hectare uitgestrekt heide-, bos- en duinenlandschap waar je nog echt verloren kan lopen. Vanaf 12 uur is er bezoek van de Sint.

Harmoniezaal, Harmonieweg 38a in Oudsbergen.

Van 7 tot 15 uur

Basistarief: 3 euro

CONCERT

Zaterdag 19 november

Jubilieumconcert Ulysses

Ulysses bestaat in 2022 vijftig jaar, dat is een halve eeuw muziek. Een mooi moment om in schoonheid te eindigen. Maar Ulysses zal nog één keer knallen.

Cultuurcentrum Leopoldsburg, Kastanjedreef 1 in Leopoldsburg.

Om 20.15 uur

Basistarief: 17 euro

Zaterdag 19 november

The History of New Wave

De muziek van de eighties is helemaal terug. Stijn Meuris gidst je samen met een bende muzikale klasbakken doorheen een decennium vol klassiekers van het messcherpe genre. Passeren de revue: Bauhaus, Joy Division, Sisters of Mercy, The Cure, Siouxsie and the Banshees, The Smiths, enz.

Cultuurcentrum de Bogaard, Capucienessenstraat 8 in Sint-Truiden.

Om 20.15 uur

Basistarief: 20 euro

Zaterdag 19 november

Stef Bos

Bloemlezing 2022 wordt een intieme voorstelling met enkel Stef Bos aan de piano.

CC Maasmechelen, Koninginnelaan 42 in Eisden.

Om 20.15 uur

Basistarief: 25 euro

Zaterdag 19 november

Guido Belcanto

In ‘In de kronkels van mijn geest’ zullen we Guido Belcanto horen en zien zoals we hem kennen: als ware zanger van het levenslied, de troubadour der gebroken harten die de onvolmaaktheid van het leven en de liefde bezingt met groot mededogen en een verzachtende en troostende humor.

Cultuurcentrum Achterolmen, Van Eycklaan 72 in Maaseik

Om 20.15 uur

Basistarief: 22 euro