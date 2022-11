Lahbib pleit voor totale afschaffing op achtste Wereldcongres tegen Doodstraf

Federaal minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR) pleit in Berlijn, waar tot vrijdag 18 november het achtste Wereldcongres tegen Doodstraf plaatsvindt, opnieuw voor de totale afschaffing van de doodstraf. Ook in de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties, waarin België van 2023 tot en met 2025 een zitje krijgt, zal ons land de doodstraf op de agenda blijven plaatsen.

In de Duitse hoofdstad vindt van 15 november tot en met 18 november het driejaarlijkse wereldcongres tegen de doodstraf plaats. “Een onmisbare afspraak voor militanten van de afschaffing ervan”, volgens de ngo ‘Ensemble contre La Peine de Mort’ ECPM, de drijvende kracht erachter. In 2019 vond het congres in Brussel plaats.

In de afgelopen twintig jaar werd in twee derde van alle landen ter wereld de doodstraf uit het strafrecht gehaald of de facto afgeschaft, zegt Buitenlandse Zaken in een perbericht. Van de 55 landen of territoria die de doodstraf nog behouden in hun strafrecht voerden er in 2021 18 landen effectief executies uit. Dus 175 van de 193 landen van de VN waren vorig jaar executievrij. Toch volstaat dat voor België en de Europese Unie niet, luidt het. Hun gezamenlijke doel is de volledige, wereldwijde afschaffing van de doodstraf voor alle misdrijven.

”Ik kijk uit naar het driejaarlijkse treffen van de tegenstanders van de doodstraf in november in Berlijn, dat de gelegenheid zal bieden tot inspirerende ontmoetingen en overleg”, zegt minister Lahbib. “Ik deel namelijk de overtuiging van Albert Camus dat ‘noch in harten van mensen noch in de zeden van de maatschappij duurzame vrede zal huizen, zolang de dood niet buiten de wet is gesteld’.”

Ook in de VN-Mensenrechtenraad blijft België het thema op de agenda zetten. Op 10 oktober 2023 vindt de 20ste Europese en Werelddag tegen de doodstraf plaats.