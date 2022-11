Inreisverbod opgeheven, Novak Djokovic krijgt visum om deel te nemen aan de Australian Open

Volgens verschillende Australische media waaronder zender ABC heeft Novak Djokovic een visum gekregen om Australië binnen te reizen en er in januari deel te nemen aan de Australian Open.

De Servische voormalige nummer één in het mannentennis werd vorig jaar in aanloop van het tornooi het land uitgezet omdat hij weigerde zich te vaccineren tegen Covid. Er was ook sprake van ongeregeldheden met een herstelcertificaat.

Als gevolgd daarvan zou Djokovic tot 2025 het land niet meer mogen inreizen, maar dat verbod is nu opgeheven.

Tornooidirector Craig Tiley zei eerder dat hij Djokovic met open armen zou ontvangen als hij een geldig visum had.

Sinds juli moeten reizigers hun vaccinatiestatus niet meer bekendmaken om Australië binnen te komen.