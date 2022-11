Leerlingen Ulbeek trekken het bos in

Wellen

Alle klasjes van de basisschool van Ulbeek trokken dag lang naar het natuurgebied De Teut in Zonhoven. De leerlingen wandelden door loofbossen waar er veel paddenstoelen groeien. Ze werden uitgedaagd om aan de hand van afbeeldingen te ontdekken over welke soort het ging. Er kwamen spiegeltjes aan te pas om na te gaan of het een plaatjes- of buisjeszwam was.

Het landschap ging over in een heidegebied. De groep hield halt om de vergezichten en de uitgestrekte landschappen bewust tot zich te laten komen. Er werden blaadjes verzameld, steentjes en afgevallen takken. Natuurlijk werd er gezellig gepicknickt en keerde iedereen vermoeid maar met een gelukzalig gevoel terug naar huis. rudc