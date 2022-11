FIFA-Baas Infantino roept op tot staakt-het-vuren in Oekraïne tijdens WK

De baas van de Wereldvoetbalbond FIFA heeft een pleidooi gehouden om de wapens in Oekraïne gedurende het WK voetbal in Qatar te laten zwijgen.

Infantino deed de uitspraken tijdens een lunch met leiders van de Group van 20 sterkste economieën (G20) op het Indonesische eiland Bali. Volgens Infantino kan het WK een unieke springplank zijn naar vrede.

“Mijn pleidooi voor jullie allemaal is om na te denken over een tijdelijke wapenstilstand gedurende de wereldbeker of op zijn minst de invoering van humanitaire corridors of eender wat kan leiden tot het opstarten van een dialoog als een eerste stap naar vrede.”

“Jullie zijn de wereldleiders, jullie hebben de macht om de geschiedenis te beïnvloeden. Voetbal en de wereldbeker beiden jullie en de wereld een uniek platform voor eenheid en vrede over heel de wereld.”

Rusland werd uitgesloten van dit WK omwille van de inval in Oekraïne. De Oekraïners waren dichtbij kwalificatie, maar verloren in de play-off van Wales.

Infantino stipte aan dat Rusland het WK 2018 heeft georganiseerd en dat Oekraïne kandidaat is om het evenement in 2030 te ontvangen, terwijl naar schatting 5,5 miljard mensen over de hele wereld deze editie zullen bekijken.

“Misschien kan dit WK, dat over vijf dagen start, iets positiefs teweegbrengen.”