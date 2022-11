Verkeersinstituut Vias pleit voor lachgasverbod naar Nederlands voorbeeld

Nu in Nederland vanaf 1 januari het bezit en de verkoop van lachgas verboden wordt, herhaalt Vias zijn pleidooi voor een verstrenging van de regels in België. Begin dit jaar waarschuwde het verkeersinstituut al dat vooral jonge bestuurders steeds vaker lachgas gebruiken.

Vanwege de gevaren die lachgas met zich mee kan brengen voor de verkeersveiligheid stelt Vias voor om de regels voor lachgas te verstrengen. Het bezit en gebruik van lachgas is in verschillende gemeenten al verboden, maar nog toegestaan in anderen.

“Het is logisch om al deze regels te harmoniseren en het bezit en gebruik overal te verbieden, behalve voor professionele doeleinden”, zegt woordvoerder Stef Willems van Vias. “Dat gaat dan bijvoorbeeld over de horeca of als verdoving van tandartsen.”

Voor Vias moet, ook naar het voorbeeld van Nederland, doelgericht ingezet worden op sensibilisering van jongeren, om hen duidelijk te maken dat dit geen onschadelijke stof is en dat de gezondheidseffecten zeer ernstig kunnen zijn.

In het kader van de tiende nationale VerkeersONveiligheidsenquête van Vias van januari dit jaar gaf 8 procent van de bestuurders toe minstens één keer per maand te rijden na het gebruik van lachgas, vooral bij de 18- tot 34-jarigen (19 procent).

In Wallonië was er een forse stijging ten opzichte van 2021 bij de jonge mannelijke bestuurders: van 12 naar 26 procent. In Vlaanderen gaat het om 1 op de 5 jonge mannelijke bestuurders (20 procent) die maandelijks lachgas gebruiken achter het stuur, in Brussel over 1 op de 3.

Lachgas wordt vaak gecombineerd met alcohol. Eenenzestig procent van de jonge bestuurders tussen 18 en 34 jaar doet dat. De politie vindt ook steeds vaker grote flessen lachgas in plaats van kleine ampullen.