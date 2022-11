Neos Leopoldsburg geniet van klassieke muziek in Antwerpen

"We reden op deze zonovergoten dag naar Antwerpen en werden ontvangen in Taverne Kerkschip aan de haven", vertellen de leden. "Een boot die gebruikt wordt als kerk, maar ook als feestzaal. Daar kregen we een lekkere maaltijd. Nadien reden de bussen ons naar het centrum van Antwerpen. In totaal verzamelden 1.200 Neos-Leden in de Elisabethzaal in Antwerpen, waar ze allen genoten van het concert 'Melodieën voor Miljoenen' met muziek uit Boedapest, Praag en Wenen. Een prachtige namiddag."