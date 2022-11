Jana uit ‘Blind getrouwd’ wil Christiaan terugwinnen: “Krijg hem niet uit mijn hoofd”

“Ik kreeg Christiaan maar niet uit m’n gedachten, en heb dagenlang gehuild. Ik wist: als ik opnieuw wil daten, dan zal het met hém zijn”, dat zegt Jana deze week in Dag Allemaal.

In de uitzending was al duidelijk dat Jana een diepe innerlijke strijd voerde: wilde ze verder met Christiaan of niet? Uiteindelijk zei ze “neen”. Ook Christiaan zei uiteindelijk “neen”. Jana had in het programma een paar zeer scherpe opmerkingen gemaakt over Christiaan. Zo zei ze dat hij haar type niet was, dat hij te mager was, te rustig ook. En dat het op seksueel vlak ook niet meteen goed zat: Jana zocht iemand die ruwer was.

Bij Christiaan kwam dat hard aan maar het doofde de liefde niet. “Ik twijfel nog elke dag of het de juiste beslissing was ‘neen’ te zeggen”, zegt Christiaan nu. Hij vraagt zich af waar die “neen” dan aan lag. “De afstand, onze werksituatie, het idee dat we op lange termijn toch iets anders voor ogen hebben? Aan mijn gevoel heeft het alleszins niet gelegen. Ik was verliefd op Jana. Zeker. Ik zat op een roze wolk, had nog nooit zoiets ervaren in m’n leven.”

Ook Jana wil de relatie een nieuwe kans geven. “Ik zie nu in dat we een goeie match hebben, dat de experts het bij het rechte eind hadden’, zegt ze. En over de bedprestaties van Christiaan zegt ze nu: “Ik vergat de camera’s en wou tips krijgen om uit een mindere vibe te raken.”