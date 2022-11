Okra Schoonbeek al voor de 54ste keer naar Marcienne-fabriek

’s Ochtends verzamelden de leden van okra Schoonbeek aan de kerk in Schoonbeek. Daar werden ze opgepikt voor een uitstap naar de breifabriek Marcienne in Heinsberg (Duitsland). “Daar waren we al voor de 54ste keer te gast”, vertellen de Okra-leden. “Dit keer gingen we er langs voor de voorstelling van de nieuwe herfst- en wintercollectie 2022. We werden er ontvangen met koffie en taart. Nadien vervolgde een modeshow met de nieuwste kleuren en modellen. Later kon er ook gepast en gekocht worden. Er werd gewikt, gewogen en gekeurd en heel wat afgelachen. Ook konden we de fabriek bezoeken en met onze eigen ogen zien hoe al dat moois gemaakt word. We keerden allen tevreden huiswaarts met onze aankoop, waar we nu mee kunnen pronken.”