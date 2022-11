Wandelaars stappen om aandacht te vragen voor diabetes in Hechtel-Eksel

Hechtel-Eksel

De Noordlimburgse Diabetes Liga organiseerde naar aanleiding van de Wereld Diabetes Dag, wandelingen onder de noemer ‘Stap mee tegen diabetes’. Als startlocatie viel de keuze op het Vakantiepatronaat in Hechtel-Eksel. “Maar liefst 110 wandelaars stapten mee en waren verbaasd over het mooie natuurgebied. Ze bleven dan ook met plezier nog even nakaarten bij een lekker glaasje bier of bij vers gemaakte soep”, kijkt de organisatie terug. De deelnemers namen ook gratis deel aan een tombola en moesten het aantal lancetten in een glazen pot raden. Enkel Josée Bloemen uit Hechtel-Eksel wist het juiste aantal te raden. Burgemeester Jan Dalemans uit Hechtel-Eksel kwam ’s avonds de tombolaprijs in de vorm van een winkelbon uitreiken. gvb