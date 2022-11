Vooruit vervroegt voorzittersverkiezingen naar mei 2023, Rousseau kandidaat om zichzelf op te volgen

Rousseau kondigde dat maandagavond aan op een feestje op het partijhoofdkwartier op de Keizerslaan, naar aanleiding van zijn 30ste verjaardag en de lancering van een eigen YouTubekanaal. Daar zijn vanaf woensdag afleveringen te zien van The Last Summer, een docu met vier afleveringen van telkens 10 minuten over Rousseaus werk tijdens de zomerkampen met kwetsbare jongeren in De Barkentijn in Nieuwpoort.

Dat Conner Rousseau kandidaat is om zichzelf op te volgen, spreekt voor zich. Dat hij met grote meerderheid zal worden herverkozen, is ook makkelijk te voorspellen. Of er tegenkandidaten zullen zijn, is nog niet duidelijk.

(fem)