Diepenbekenaar Niki wint publieksprijs National Geographic met fraaie foto van eekhoorn

“Ik heb al eerder meegedongen naar de prijs, maar dit keer is het eindelijk gelukt”, glundert Niki. “Meestal maak ik de opnames in de buurt, maar deze foto heb ik in het Nederlandse Noord-Brabant gemaakt. Daar was een zogenaamde drinkplas, maar eekhoorns drinken geen water. Ik heb er een pluk mos met een noot opgelegd die een eekhoorn kwam wegplukken. Met de reflectie van het water kreeg je een heel speciaal beeld dat het dus gehaald heeft. En daar ben ik bijzonder blij mee.”

© Niki Colemont