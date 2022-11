Enkele maanden na breuk met Kim Kardashian wordt Pete Davidson nu gelinkt aan model

© Getty Images via AFP

De komiek, die jarenlang deel uitmaakte van de cast van het bekende programma Saturday Night Live, werd in het verleden al aan heel wat beroemdheden gelinkt. Zo had hij al relaties met de Engelse actrice Kate Beckinsale (49) en de Amerikaanse zangeres Ariana Grande (29). En tot augustus 2022 liep hij nog hand in hand met realityster Kim Kardashian (42).

Maar nu zou hij opnieuw de liefde gevonden hebben. Volgens US Weekly zou hij aan het daten zijn met model Emily Ratajkowski. Volgens een bron zou het nog erg pril zijn, maar vinden ze elkaar erg leuk. Ze zouden aan de praat geraakt zijn, nadat een gemeenschappelijke vriend ze aan elkaar voorstelde.

Op het internet wordt met verbazing gereageerd op het nieuws van Davidson en Ratajkowski. Vooral het feit dat de komiek op zo’n korte tijd gelinkt werd aan zo veel verschillende bekendheden, zorgt voor heel wat reacties.