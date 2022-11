Boston boekt zevende zege op rij en komt aan kop Eastern Conference

Boston heeft in de Noord-Amerikaanse professionele basketcompetitie NBA met een 126-122 overwinning tegen Oklahoma City een zevende overwinning op rij behaald. De Celtics nemen de leiding in de Eastern Conference na het 106-121 verlies van Milwaukee tegen Atlanta.

De Celtics konden vertrouwen op Jayson Tatum en Jaylen Brown, die respectievelijk 27 en 26 punten scoorden, om een taai Oklahoma City met Shai Gilgeous-Alexander (37 punten) over de knie te leggen.

Met een zevende overwinning op rij profiteerde Boston van het verlies van Milwaukee tegen Atlanta om de leiding te nemen in de Eastern Conference. Zonder zijn luitenanten Khris Middleton en Jrue Holiday werd Giannis Antetokounmpo (27 punten) in bedwang gehouden door de verdediging van de Hawks, die konden rekenen op de 24 punten van De’Andre Hunter. Met deze overwinning klimt Atlanta naar de derde plaats in het oosten.

Miami boekte een derde overwinning op rij tegen Phoenix (113-112) en staat nu op de negende plaats in het klassement. Bam Adebayo tekende voor een ‘double-double’ (30 punten en 10 rebounds). Door het verlies komt Phoenix op de vijfde plaats in de Western Conference, voor Dallas en de Los Angeles Clippers, die Houston met 106-122 versloegen.

In andere wedstrijden won Toronto bij Detroit (111-115) en greep Charlotte de zege bij Orlando (105-112). De Golden State Warriors haalden het tegen San Antonio ruim met 132-95. (belga)