Steden en gemeenten betalen dit jaar 160 miljoen euro aan kerkfabrieken

Vlaamse gemeenten en steden zullen dit jaar 160 miljoen euro uitgeven aan de kerkfabrieken. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Maurits Vande Reyde (Open Vld) en Open Vld-schepen in Hasselt Frank Dewael in kaart brachten. Beide willen dat de financiering stopt.

Steden en gemeenten zijn verplicht om bij te springen in de tekorten van de kerkfabrieken. Dat is de openbare instelling die de materiële middelen van de parochie beheert, zoals kerkgebouwen, gronden en kapelletjes. Bij grote en kleine renovaties van die gebouwen moeten lokale besturen dus verplicht hun portemonnee opentrekken. Volgens Vande Reyde gaat het geld, dit jaar in totaal dus 160 miljoen euro, niet zelden naar de renovatie van nog amper gebruikte kerkgebouwen.

Die blanco cheque is voor veel burgemeesters een doorn in het oog, zegt het Vlaams parlementslid. Door de stijgende inflatie dreigen de subsidies het komende jaar nog veel hoger uit te vallen. Daarom pleiten Vande Reyde en Dewael ervoor om de Vlaamse verplichting af te schaffen. “Dit is echt niet meer te verantwoorden in tijden waarin lokale besturen amper rondkomen en inwoners moeite hebben met de energiefactuur”, luidt het.