Staatssecretaris Eva De Bleeker openhartig over het verlies van tweeling: “Het leven loopt niet altijd zoals het uitgestippeld was”

Staatssecretaris Eva De Bleeker (Open Vld) vertelt naar aanleiding van een theatervoorstelling in een openhartig interview met VRT NWS over hoe ze bijna twintig jaar geleden een tweeling verloor net na de geboorte. “In het begin had ik de indruk dat ik alleen stond.”

De Bleeker nam in het cultuurhuis in Tessenderlo maandagavond deel aan een panelgesprek na een voorstelling over de kinderwens. Dorothy Wuyts bracht er een monoloog over het verlangen naar een kind, maar ook het verlies van het kind.

In het aansluitende panelgesprek vertelde de staatssecretaris hoe ze 18 jaar geleden twee zoontjes verloor niet lang na de geboorte. Dat verhaal deed ze daarna opnieuw bij VRT NWS. De Bleeker vertelt dat het haar eerste zwangerschap was en dat ze onverwacht zwanger was van een drieling. Alle drie de kinderen kwamen ter wereld, maar met de tweeling ging het niet goed. Een van de twee stierf na één dag, de andere na vijf dagen. “Ik heb gelukkig ook wel twee kinderen aan wie ik veel heb, en met wie ik heel gelukkig ben”, vertelt ze aan VRT NWS. “Dus op zich went het wel.” Maar wanneer ze de namen van de twee kindjes hoort of een tweeling van achttien jaar ziet, dan denkt ze er toch opnieuw aan. “Dan voel je een klein beetje pijn, maar gelukkig gaat het leven verder.”

De staatssecretaris wil heel bewust haar verhaal delen. “Omdat ik zelf helemaal in het begin de indruk had dat ik alleen stond en dat niemand anders zoiets ooit had meegemaakt, maar dat is natuurlijk niet het geval”, getuigt ze. “Het leven loopt niet altijd helemaal zoals het uitgestippeld was.”

De Bleeker hoopt dat sterrenouders en wensouders snel de weg naar hulp vinden. “Die hulp bestaat, en hoe meer we erover praten, hoe sneller mensen geholpen kunnen worden.”

