Wouter Vrancken tekent contract tot 2026 bij KRC Genk

Croonen: "Wij werken graag met toppers"

"Wij vinden dit een belangrijk moment. Om vier redenen. In de eerste plaats zijn we erg tevreden over de heenronde. En vooral de combinatie met de mentaliteit en focus op de volgende wedstrijd, die we telkens opnieuw willen winnen. Dat is de basis voor topprestaties, die zorgt voor de winnaarscultuur. Daar wil ik Wouter en Dimitri voor bedanken. Ten tweede: we staan tweede in de G5-ranking, ondanks een turbulent trainerstraject. Maar Wouter deelt onze intentie om onze club sterker te maken. En daarom willen wij hem de middelen en mensen geven om die stappen te zetten. Ten derde willen wij jong talent laten doorbreken. Dat dit in ons DNA. En ook in dat van Wouter. Ten slotte werken wij graag met toppers. Een volgende stap zien we liefst naar het buitenland."