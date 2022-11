Er gaan opmerkelijke beelden rond op het internet van het Braziliaanse Coari-meer. Op een video is te zien hoe het oppervlak van het meer gevuld is met duizenden dode vissen. Wellicht zijn de vissen gestorven door verstikking, al is dat nog niet 100 procent zeker. Maar de kans dat de extreme droogte in de regio van de afgelopen weken te maken heeft met het zuurstoftekort, is groot.