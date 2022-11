Zes Limburgse gemeenten krijgen label kindvriendelijke gemeente

Kindvriendelijke gemeenten hebben een breed draagvlak om op langere termijn te werken aan kindvriendelijkheid. Dat gebeurt onder meer door, in het beleid, bewuste keuzes te maken voor strategische verankering voor kindvriendelijkheid in alle beleidsdomeinen die raakvlakken met de leefwereld van kinderen en jongeren hebben. Maar ook op sociaal vlak moet er extra aandacht zijn voor het welzijn van kinderen. Kinderen en jongeren in het algemeen krijgen in deze gemeenten ook inspraak en mogen, via bijvoorbeeld een kindergemeenteraad deelnemen aan het beleid en er hun zegje over doen.

(zb/cn/dj)