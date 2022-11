André Hazes telt flink bedrag neer voor nieuwe woonst, zelfs al heeft hij er niet veel privacy

Het huis is immers een doorsnee half open bebouwing, gelegen in het kleine gehucht Wilnis op een paar kilometer van zijn moeder Rachel in de gemeente De Ronde Venen.

Het pand werd amper twee jaar geleden gebouwd en blijkt energiezuinig. De bewoonbare oppervlakte bedraagt 177 m². De wijk waar André het huis kocht wordt gekenmerkt door heel veel groen en brede straten, zo staat het althans in de advertentie op de immo-website. Heel veel privacy heeft Hazes er niet. In de tuin heb je inkijk van vijf andere panden.

De kersverse buren zijn niet erg opgetogen met de komst van de zanger. Ze vrezen dat er voortdurend paparazzi zullen opduiken.

De zanger werkt momenteel aan een comeback nadat hij een jaar uit roulatie was om te werken aan zichzelf vanwege een verslavingsproblematiek.