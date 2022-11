‘Familie’-acteur Jan Van den Bosch en echtgenote Fran uit elkaar: “We zijn beter als vrienden dan als koppel”

Jan Van den Bosch, bekend als Zjef in Familie, en zijn echtgenote Fran zijn na drie jaar huwelijk uit elkaar gegaan. “We zijn beter als vrienden dan als koppel”, zegt de acteur deze week in Dag Allemaal.

“Begin dit jaar hebben Fran en ik samen besloten als vrienden verder te gaan en niet meer als getrouwd koppel”, zegt Jan Van den Bosch. “En dat gaat in een goede verstandhouding, alles verloopt very smooth. Wij zijn beter als vrienden dan we waren als koppel.”

Drie jaar geleden zijn Jan en Fran getrouwd, na een relatie van toen al vijftien jaar en twee kinderen samen. “Dan verwacht je niet dat het ineens nog misgaat”, zegt de acteur “maar ja, mensen veranderen en als je merkt dat je in plaats van naar elkaar toe te groeien uit elkaar groeit, dan moet je beslissingen durven te nemen. Dat gevoel leefde bij ons allebei.”

De acteur vertelt nog dat er niemand anders in het spel was. “Dat had het pijnlijk gemaakt. Het was eerder: we voelden allebei dat het vastliep, je moet elkaar dan kunnen loslaten.”