Verdwenen kat wordt vlakbij vorig huis teruggevonden… 450 kilometer ver

De familie De Amicis verhuisde in augustus 2021 naar Ginai in Normanië. Vlak daarna verdween hun kat: de tienjarige kat Cocci. De kat werd niet teruggevonden, en de familie legde er zich bij neer dat ze Cocci nooit meer zouden zien.

Maar dat was buiten de moeder van het gezin gerekend, zij bleef zoeken. Een jaar later ziet ze op een platform gespecialiseerd in het opsporen van vermiste huisdieren een foto van een verwaarloosde kat en meteen denkt ze aan Cocci. “De foto leek niet op haar, maar diep van binnen wist ik zeker dat zij het was “, zegt ze. Het poesje was fel vermagerd en vooral, bevond zich enkele honderden kilometers van Normandië.

Wat bleek, Cocci besloot al een paar dagen na de verhuizing naar Normandië erop uit te trekken, terug naar haar “echte” huis. Uiteindelijk strandde ze na een tocht van meer dan 450 kilometer op nauwelijks een tiental kilometer van het vorige huis van de familie De Amicis. Na een paar gebruikelijke controles bij de dierenarts en veel tranen van vreugde, is alles goed afgelopen voor Cocci. Hopelijk zal de kat nu wél genieten van de warmte van haar Normandische thuis.