VIDEO. Neymar showt fenomenale controle met bal die vanop 35 meter uit drone wordt gedropt

De Braziliaan Neymar hoopt een van de smaakmakers van dit WK te worden. Naast zijn traptechniek en dribbelcapaciteiten beschikt hij daarvoor over een fenomenale controle. Die showde hij in een experiment waarbij een ballen vanuit een drone worden gedropt. In een e video die al miljoenen keren werd bekeken, controleert hij een bal die vanop liefst 35 meter wordt gedropt. Zijn ploegmaats van Brazilië kijken toe en zijn onder de indruk.