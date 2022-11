Vrijwilligerswerk helpt ‘Familie’-acteur Jef De Smedt over echtscheiding: “Zo vond ik de moed om elke dag weer uit bed te stappen”

Jef De Smedt is beter bekend als Jan Van den Bossche uit de VTM-serie Familie. De acteur en zijn echtgenote gingen eind 2019 uit elkaar. Kort daarna brak corona uit en zat Jef hele dagen alleen. In die periode is hij als vrijwilliger begonnen bij de hulporganisatie Poverello. Een vriendin had hem hiernaar op weg gezet. “Het is belangrijk iets terug te doen aan de maatschappij”, zegt de acteur.

Hij vertelt dat hij na zijn echtscheiding diep in de put zat. “Dankzij Poverello had ik toch iets om handen en vond ik de moed om elke dag weer uit bed te stappen.”