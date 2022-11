Regi nog niet aan daten toe: “Ik heb geen wild vrijgezellenleven, maar ik ben ook niet eenzaam”

Vorige week stelde Elke Vanelderen haar nieuwe vriend voor. Elkes ex Regi is nog niet aan daten toe, zegt hij in Story.

“Vanaf 22 oktober ben ik beschikbaar voor daten”, had Regi eerder laten weten. Maar dat gaat nu niet door wegens te drukke agenda. Na de heftige zomer komt Regi eerst even op adem, daarna moet hij de televisiespecial van Zwaartekracht gaan afmixen. En er moeten nieuwe nummers geschreven. Kortom: Regi is nog niet aan daten toe.

Hij vertelt nog dat er even het idee was voor een tv-programma Wie wordt het lief van Regi maar daar heeft hij verder niets meer van gehoord. “Ik heb geen wild vrijgezellenleven, maar ik ben ook niet eenzaam”, zegt Regi nog.

In januari 2021 liep het huwelijk van Elke en Regi na negen jaar op de klippen. “Eenentwintig jaar geleden kruisten onze blikken voor het eerst. Nu, na negen jaar huwelijk, hebben Regi en ik beslist elk onze eigen weg te gaan”, klonk het toen op het Instagramaccount van Elke Vanelderen. “We kijken vol liefde terug op onze jaren samen. Er is geen spijt, er is geen nijd. We zijn en blijven vrienden. De belangrijkste rol uit ons leven blijven we samen vervullen: mama en papa zijn van onze twee prachtige dochters. Je zal ons daarom in de toekomst nog altijd samen op restaurant of in een pretpark terug zien. Onze kinderen blijven ons hoogste goed.”